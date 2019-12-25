Бойца ММА Кудина приговорили к 2,5 годам лишения свободы в Белоруссии

Он оказывал сопротивление милиции на белорусских акциях протеста в прошлом году.

В Белоруссии к двум с половиной годам лишения свободы приговорили бойца ММА Алексея Кудина за сопротивление милиции во время прошлогодних протестных акций. Об этом информирует правозащитный центр "Весна".

Отмечается, что прокурор просил дать спортсмену три с половиной года колонии общего режима.

Я не отрицаю ударов, но это была самооборона. Я жалею о нанесенных телесных повреждениях. Сожалею я и о том, что высмеял их в интервью. Они ведь просто выполняли свои обязанности. Прошу не лишать меня свободы. Я и дальше готов выступать за Беларусь. Алексей Кудин, боец ММА (цитата с сайта "Весны")

Напомним, Москва экстрадировала в Минск Кудина в конце июля текущего года. Его обвинили в оказании сопротивления сотрудникам милиции во время незаконных акций в республике в августе прошлого года. Кудин должен был явиться в суд, однако он покинул территорию Белоруссии, вследствие чего был объявлен в международный розыск. Его задержали в Московской области в январе 2021 года, после чего белорусская сторона отправила запрос о его выдаче. После экстрадиции белорусское ТВ показало видео с Кудиным, в котором он сказал, что "жив-здоров", находится в СИЗО, а также готов понести наказание и "искупить свою вину".

Ранее россиянка, задержанная в мае в аэропорту Минска, Софья Сапега допустила причастность окружения Романа Протасевича к экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair.

Фото: Instagram / kudin_alexey_mma