Сапега допустила причастность окружения Протасевича к посадке Ryanair

Россиянка отвергла предположения, что посадка самолета связана с действиями спецслужб Белоруссии.

Россиянка, задержанная в мае в аэропорту Минска, Софья Сапега допустила причастность окружения Романа Протасевича к экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair. Такое заявление девушка сделала в эфире местного телеканала "Беларусь 1". При этом она не думает, что к ситуации причастные республиканские спецслужбы.

Я не силюсь делать какие-либо предположения относительно того, кто действительно мог это сделать, поскольку я всегда была далека от каких-либо политических разборок. Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа. София Сапега, пассажирка рейса Афины-Вильнюс

Сапега отвергла версию о том, что сотрудники белорусского КГБ находились на борту самолета и задержали Романа Протасевича еще на воздушном судне до посадки в Минске. Она также отвергла слухи о том, что для посадки борта на лайнере была спровоцирована драка пассажиров с бортпроводниками.

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