Лукашенко: Польша и Литва "заказали" Протасевича

По его словам, Белоруссия теперь вынуждена защищать оппозиционера.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не рад тому, что один из основателей запрещенного на территории республике Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич находится в стране. Об этом он сказал в ходе встречи с общественниками и журналистами, передает телеканал "360".

По словам белорусского лидера, экс-главреда NEXTA "заказали" Польша и Литва, а Белорусиия вынуждена его защищать.

Слушайте, я сегодня не рад, что он оказался в Белоруссии. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали. И мне надо его сейчас защищать, потому что, не дай бог, случится с Протасевичем, как с Шишовым, - крыть нечем. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин и Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за поступления анонимного сообщения о минировании воздушного судна. На борту находился Роман Протасевич, основатель информационного ресурса, признанного в Белоруссии экстремистским. Мужчину задержали по нескольким обвинениям.

Ранее Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии.

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