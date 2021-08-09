Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии

По его словам, есть 15-20 человек, которые достойны возглавить республику.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что "очень скоро" уйдет с поста президента. Об этом он сказал в ходе "Большого разговора", который организован в годовщину выборов главы республики.

Он призвал общественность не гадать, когда точно именно это произойдет.

Я вросся в эту страну, она - в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом - я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

При этом белорусский лидер не стал называть имя возможного преемника, подчеркнув, что его будут выбирать граждане Белоруссии. По мнению Лукашенко, на данный момент есть 15-20 человек, которые достойны возглавить республику, и они все "чем-то похожи" на него.

Ранее Лукашенко прокомментировал обвинения в диктатуре в свой адрес.

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