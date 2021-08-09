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Лукашенко ответил на обвинения в диктатуре

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По его словам, у страны нет ресурсов для такой формы правления.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал обвинения западных политиков в диктатуре в свой адрес. Своим мнением он поделился в ходе "Большого разговора", который организован в годовщину выборов президента республики.

По словам главы Белоруссии, он никогда никому ничего не диктовал и не собирается этого делать. Лукашенко подчеркнул, у властей страны нет ресурсов для такой формы правления.

Слушайте, для того чтобы диктовать в мире, - я вполне вменяемый человек, - надо иметь соответствующий ресурс, у нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский лидер отметил, его долгом является обеспечение безопасности и сохранности подвластного ему государства, а на остальное у него нет желания и возможности тратить ресурсы. Лукашенко подытожил, что если "достанут очень сильно", то придется применить ответные меры.

Ранее Лукашенко поручил усилить работу по охране границы от незаконного пересечения.

Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира

Теги: александр лукашенко, белоруссия, диктатура
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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