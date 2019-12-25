Лукашенко поручил усилить работу по охране границы от незаконного пересечения

В Минске оценили работу по недопущению пересечения госграницы нелегалами.

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил усилить работу по охране государственной границы от незаконного пересечения. Такое заявление политик сделал на заседании, посвященном ситуации. Он дал поручение местным силовикам предотвращать факты нарушения границы, в особенности - с южного и западного направлений.

С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что 2 июля Литва заявила о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Из-за этого Вильнюс ввел режим экстремальной ситуации. С начала 2021 года местные пограничники задержали свыше 4 тысяч человек, которые пытались проникнуть на территорию Евросоюза. Минск в свою очередь объявил о том, что республика больше не будет сдерживать поток мигрантов, бегущих в ЕС, так как не имеет для этого ни финансов, ни сил. Сейчас Литва возводит на госгранице стену с колючей проволокой.

В Литве назвали провокацией Белоруссии историю с умершим мигрантом.

Фото и видео: Telegram/Пул Первого