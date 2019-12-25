На границе Белоруссии и Литвы погиб мигрант

Мужчину неславянской внешности обнаружили жители агрогородка Бенякони.

На границе Белоруссии и Литвы погиб нелегальный мигрант. Об этом пишет Telegram-канал БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет РБ.

Согласно информации ведомства, пограничники обнаружили мужчину неславянской внешности в районе населенного пункта Бенякони. Он находился в тяжелом состоянии. Сотрудники погранслужбы попытались оказать ему первую медицинскую помощь, однако это не помогло спасти жизнь мужчине. Отмечается, что на теле умершего были обнаружены ушибы.

Прокуратура Белоруссии приступила к расследованию инцидента. В настоящее время осуществляется опрос местных жителей, которые первыми обнаружили беженца. Кроме того, производится поиск родственников умершего мужчины. Ситуация взял под личный контроль президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что число нелегальных мигрантов, которые пребывают через Белоруссию в Литву, выросло в 22 раза по сравнению с 2020 годом. В Литве считают, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее мы сообщаели, что Литва рассчитывает за несколько месяцев провести начальный этап укрепления границы с Белоруссией.

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