Литва рассчитывает за несколько месяцев провести начальный этап укрепления границы с Белоруссией

Посодействует укреплению границы и Евросоюз.

Заместитель главы МИД Литвы Мантас Адоменас в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что Вильнюс за несколько месяцев рассчитывает провести начальный этап укрепления литовско-белорусской границы.

Однако точные даты он не назвал, отметил лишь, что на изначальную оборону границы думают затратить месяцы. По его словам, посодействует этому и Евросоюз за счет резервов Frontex (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ). Киев также выразил готовность предоставить колючую проволоку.

Отметим, что с начала этого года на литовско-белорусской границе было задержано более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это больше почти в 50 раз, чем было в прошлом году. В результате в Литве столкнулись с проблемой размещения мигрантов, так как специализированные пункты давно заполнены.

Видео: Youtube/Эхо Москвы