Литва вручила Белоруссии ноту протеста из-за инцидента с пограничниками

Белорусские пограничники якобы "насильно втолкнули" нелегальных мигрантов на территорию Литвы.

Министерство иностранных дел Литвы вручило Белоруссии ноту протеста в связи с инцидентом на границе. Об этом заявил глава литовского ведомства Габриэлюс Ландсбергис, пишет "Sputnik Литва".

Инцидент был зафиксирован 18 августа. Власти Литвы обвинили белорусских пограничников в том, что они якобы незаконно пересекли государственную границу и "насильно втолкнули" более 30 нелегальных мигрантов. В связи в эти было принято решение усилить охрану на границе с Белоруссией.

Мы информировали Беларусь, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и так уже достаточно напряженной ситуации. Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы

Министр также обратился к белорусским властям, призвав их больше не проводить такого рода провокаций. Отметим, что со стороны Минска каких-либо официальных комментариев по поводу случившегося не прозвучало.

В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше нелегальных мигрантов. Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что число нелегальных мигрантов, которые пребывают через Белоруссию в Литву, выросло в 22 раза по сравнению с 2020 годом. В Литве считают, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия не будет финансировать строительство стены на границе Белоруссии и Литвы.

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