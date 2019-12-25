В Литве назвали провокацией Белоруссии историю с умершим мигрантом

В Минобороны страны заявили, что ждали подобных шагов от Минска.

Глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что сообщение о смерти мигранта на белорусско-литовской границе является провокацией Минска. Об этом пишет интернет-портал Delfi.

Мы ожидали подобных провокаций белорусского режима. <…> Лукашенко приказал опросить свидетелей из местных жителей, которые нашли мигранта. Потом сообщили о том, что его обнаружили пограничники. Арвидас Анушаускас, глава Минобороны Литвы

Напомним, 4 августа на границе Белоруссии и Литвы жителями агрогородка Бенякони был найден мужчина неславянской внешности. Он находился в тяжелом состоянии. Прибывшие позже сотрудники погранслужбы попытались оказать ему первую медицинскую помощь, однако это не помогло спасти жизнь мужчине. Отмечается, что на теле умершего были обнаружены ушибы. Прокуратура Белоруссии приступила к расследованию инцидента. Ситуацию взял под личный контроль президент республики Александр Лукашенко.

Ранее в Литве в пункте размещения нелегалов произошли беспорядки.

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