В Литве в пункте размещения нелегалов произошли беспорядки

Беспорядки были вызваны условиями проживания в палаточном городке.

Беспорядки произошли 2 августа в пункте размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, массово проникающих в Литву с территории Белоруссии. Пункт находится у деревни Руднинкай. О происшествии сообщила советник министра внутренних дел Лина Лауринайтите-Григене.

Беспорядки были вызваны условиями проживания в палаточном городке, разбитом на территории полигона. Лина Лауринайтите-Григене, советник министра внутренних дел

Мигранты перекрыли въезд на полигон. Чтобы разогнать их, пришлось применить машину с водяной пушкой и слезоточивый газ. Двое протестовавших были задержаны.

На прошлой неделе конфликт с участием нелегалов возник в деревне Веребеяй, где в здании недействующей школы находятся почти 160 человек. Мигранты отказались принимать пищу. Беспорядки произошли и в других местах размещения нелегалов.

Недавно власти Литвы предложили ввести ЧП на границе с Белоруссией.

Видео: Twitter/andreivaitovich