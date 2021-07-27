Власти Литвы предложили ввести ЧП на границе с Белоруссией

Министерство внутренних дел Литвы предложило правительству ввести на границе с Белоруссией режим чрезвычайного положения. Об этом заявила глава МВД республики Агне Билотайте на брифинге с журналистами, пишет ТАСС
По ее словам, причиной такой инициативы является огромное количество нелегалов, проникающих с территории соседнего государства.
Министерство направило предложение оценить сложившуюся ситуацию с возможностью объявить в приграничной зоне чрезвычайное положение.
Агне Билотайте, глава МВД Литвы
Она подчеркнула, что первоначально следует провести всестороннюю оценку сложившейся ситуации. Отмечается, с начала 2021 года на границе РБ и Литвы было задержано свыше 2,8 тыс. нелегальных мигрантов, это в 35 раз больше, чем за прошлый год.
Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что число нелегальных мигрантов, которые пребывают через Белоруссию в Литву, выросло в 22 раза по сравнению с 2020 годом. В Литве считают, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".
Ранее Лукашенко заявил, что страны ЕС увеличивают опасность возникновения третьей мировой войны.
Видео: YouTube / Lrytas.lt
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