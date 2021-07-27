Власти Литвы предложили ввести ЧП на границе с Белоруссией

Поток нелегальной миграции увеличился за год в 35 раз.

Министерство внутренних дел Литвы предложило правительству ввести на границе с Белоруссией режим чрезвычайного положения. Об этом заявила глава МВД республики Агне Билотайте на брифинге с журналистами, пишет ТАСС

По ее словам, причиной такой инициативы является огромное количество нелегалов, проникающих с территории соседнего государства.

Министерство направило предложение оценить сложившуюся ситуацию с возможностью объявить в приграничной зоне чрезвычайное положение. Агне Билотайте, глава МВД Литвы

Она подчеркнула, что первоначально следует провести всестороннюю оценку сложившейся ситуации. Отмечается, с начала 2021 года на границе РБ и Литвы было задержано свыше 2,8 тыс. нелегальных мигрантов, это в 35 раз больше, чем за прошлый год.

Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что число нелегальных мигрантов, которые пребывают через Белоруссию в Литву, выросло в 22 раза по сравнению с 2020 годом. В Литве считают, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее Лукашенко заявил, что страны ЕС увеличивают опасность возникновения третьей мировой войны.

Видео: YouTube / Lrytas.lt