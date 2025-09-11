В Петербурге раскрыт канал нелегальной миграции, задержаны 10 человек

По данным следствия, с 2020 года участники схемы под видом официального трудоустройства оформляли иностранцев в строительные фирмы, клининговые компании и сервисы доставки.

Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области пресекла деятельность организованной группы, занимавшейся легализацией мигрантов. Уголовное дело возбуждено по статье "Организация незаконной миграции". Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, с 2020 года участники схемы под видом официального трудоустройства оформляли иностранцев в строительные фирмы, клининговые компании и сервисы доставки. Работодателями числились подконтрольные им организации с номинальными директорами. Эти фирмы не вели реальной деятельности и существовали лишь для обхода контроля.

Документы, которые выдавались мигрантам, не имели юридической силы, но позволяли формально продлевать трудовые патенты и сроки пребывания в России. В ходе расследования доказано использование схемы как минимум восьмью гражданами стран ближнего зарубежья. По оперативным данным, речь может идти о сотнях нелегально легализованных работников.

Сотрудники полиции и ФСБ 10 сентября провели более 60 обысков в офисах и по адресам фигурантов. На допрос доставили несколько десятков человек. Под подозрение попали 10 человек, среди них руководители крупной консалтинговой компании. Все они задержаны, вскоре им предъявят обвинения.

Расследование продолжается.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО