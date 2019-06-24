В кадровом агентстве в центре Петербурга прошли обыски по делу о незаконной миграции

Как передает источник, состоялись десятки следственных мероприятий.

Экономическая полиция 10 сентября провела масштабную операцию в офисах крупного кадрового агентства в центре Петербурга. Состоялись обыски по уголовному делу о незаконной миграции, пишет "Бриф24".

Как передает источник, прошли десятки следственных мероприятий. Дело может затронуть многие крупные компании города, которые пользуются услугами заемного труда. Подробности операции уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на стройках в Мурино и Петербурге прошел миграционный рейд. В общей сложности проверили почти 300 человек, из них 244 иностранца.

Фото: Piter.TV