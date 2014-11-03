На стройках в Мурино и Петербурге прошел миграционный рейд

В общей сложности проверили почти 300 человек, из них 244 иностранца.

Правоохранители провели миграционный рейд на стройках. Мероприятие коснулось Оборонной улицы в Мурино, где иностранец, обвиняемый в педофилии, работал каменщиком. Также полиция нагрянула в Московский район, в том числе – в два общежития в Яковлевском переулке и на Рижском проспекте, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Несколько десятков приезжих пытались скрыться бегством или спрятаться в кустах. Кто-то забирался на крышу и сбрасывал строительные лестницы, чтобы перекрыть стражам порядка путь. В общей сложности проверили почти 300 человек, из них 244 иностранца. Около 50 мигрантов проживали и работали с нарушением миграционного законодательства. Всех привлекли к административной ответственности.

Возбуждено 15 административных дел в отношении компании, которая использовала труд нелегальных рабочих. Организации может грозить приостановление деятельности.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти