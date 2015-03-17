Каждый второй житель Петербурга одобрил запрет на работу мигрантов в доставке

Петербуржцы разделились во мнениях по поводу запрета мигрантов в курьерских службах.

В Санкт-Петербурге продолжает действовать постановление губернатора Александра Беглова о запрете трудоустройства мигрантов в курьерских службах. Согласно опросу SuperJob, проведенному среди жителей города, 50% участников поддержали решение.

Против выступили 21% респондентов, еще 29% затруднились с ответом. Поддержка выше среди мужчин — 56% против 44% у женщин. Также отмечается рост одобрения с увеличением возраста: среди жителей старше 45 лет запрет поддержали 63%, среди молодежи — 40%.

В Москве, где аналогичный запрет не введен, положительно к такой инициативе отнеслись 44% участников опроса.

Ранее на Piter.TV: задержаны двое рецидивистов, которые застрелили знакомого в лесу в Кронштадте.

Фото: Piter.TV