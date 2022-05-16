Задержаны двое рецидивистов, которые застрелили знакомого в лесу в Кронштадте

Причиной убийства стал затяжной конфликт.

Уголовный розыск задержал подозреваемых в убийстве знакомого. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В лесу на Южной Кронштадтской дороге несколько дней назад нашли тело 53-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Уже 25 августа по подозрению поймали рецидивистов в возрасте 50 и 54 лет, с погибшим они отбывали наказание в местах лишения свободы. Причиной убийства стал затяжной конфликт.

Злоумышленники тщательно спланировали убийство. Под предлогом трудоустройства мужчины заманили потерпевшего в лесной массив, где и было совершено преступление. В ходе обыска у одного из них изъяты оружие, схожее с пистолетом Макарова, и личные вещи погибшего.

