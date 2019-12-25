В заброшенном здании на набережной Смоленки нашли мумию

Эксперт не выявил признаков насильственной смерти.

В заброшенном доме на Васильевском острове в Петербурге обнаружили мумию. По предварительным данным, труп мог пролежать там 2-3 года.

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", тело мужчины нашли в здании на набережной реки Смоленки днем 25 августа. Эксперт не выявил признаков насильственной смерти.

Труп направили в морг для установления причины гибели. Проверку по факту случившегося начали полицейские Василеостровского района.

