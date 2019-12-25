  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В заброшенном здании на набережной Смоленки нашли мумию
Сегодня, 9:15
78
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В заброшенном здании на набережной Смоленки нашли мумию

0 0

Эксперт не выявил признаков насильственной смерти.

В заброшенном доме на Васильевском острове в Петербурге обнаружили мумию. По предварительным данным, труп мог пролежать там 2-3 года. 

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", тело мужчины нашли в здании на набережной реки Смоленки днем 25 августа. Эксперт не выявил признаков насильственной смерти. 

Труп направили в морг для установления причины гибели. Проверку по факту случившегося начали полицейские Василеостровского района. 

Ранее мы рассказывали о том, что в лесу возле деревни Большой Двор найдены человеческие останки. Следователями и экспертами были собраны большая берцовая и лучевая кости, шесть ребер и кости таза. 

Фото: Piter.TV 

Теги: набережная смоленки, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии