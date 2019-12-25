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Преступная группа в составе с полицейским легализовала незаконно как минимум 27 иностранцев в Ленобласти
Сегодня, 14:49
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Преступная группа в составе с полицейским легализовала незаконно как минимум 27 иностранцев в Ленобласти

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Прошли обыски по месту службы сотрудника полиции и по местам проживания троих фигурантов.

В Ленобласти по подозрению в организации незаконной миграции задержаны члены преступной группы, в состав которой вошел полицейский по Кировскому району. Возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, рассказали в СУ СК РФ по региону 27 мая. 

Подозреваемые за деньги организовали пребывание иностранцев в стране путем массовой постановки на миграционный учет в количестве не менее 27 человек. Прошли обыски по месту службы сотрудника полиции и по местам проживания троих фигурантов. 

Злоумышленники задержаны, скоро им предъявят обвинение. Следствием направлены ходатайства в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления, возможных соучастников и иных эпизодов преступной деятельности. 

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Ранее на Piter.TV: новые факты нелегальной миграции выходцев из арабских стран выявили в Петербурге. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: кировский район, нелегальная миграция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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