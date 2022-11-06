Новые факты нелегальной миграции выходцев из арабских стран выявили в Петербурге

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье 322.1 УК РФ.

Ранее сообщалось, что совместными усилиями сотрудников полиции Адмиралтейского района и пограничного управления Федеральной службы безопасности был пресечен канал нелегальной миграции. В результате оперативных мероприятий правоохранительными органами были обнаружены случаи фиктивного оформления брака между жителями России и гражданами арабских государств, используемого для придания законности их пребыванию в стране.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье 322.1 Уголовного кодекса РФ ("Организация незаконной миграции"). В процессе следствия были раскрыты дополнительные факты преступной деятельности задержанных фигурантов.

Установлено, что 47-летний гражданин организовал схему, привлекая помощницу возрастом 56 лет, которая вступила в контакт с женщиной из Ставропольского края, согласившейся вступить в фиктивный брак с мужчиной из арабской страны за материальное вознаграждение. Благодаря такому способу мужчине удалось оформить временную регистрацию, впоследствии отмененную компетентными органами. Аналогичным способом другой молодой человек из той же арабской страны, которому на момент совершения правонарушения исполнилось 24 года, заключил фиктивные отношения с девушкой из Санкт-Петербурга, получив разрешение на временное проживание.

Подозреваемый в организации незаконной миграции находится под арестом, а его пособникам, включая женщин, выступивших фиктивными супругами, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.

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Фото: Piter.TV