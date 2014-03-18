  1. Главная
Сегодня, 12:30
По подозрению в организации незаконной миграции в Петербурге задержаны гендиректор коммерческих фирм и иностранец

Оформление трудового патента стоило 28-34 тыс. рублей.

В Петербурге полицейские ликвидировали канал нелегальной миграции. По подозрению задержаны генеральный директор нескольких коммерческих фирм и гражданин одного из государств Средней Азии, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Предварительно, мигрант подыскивал соотечественников, которые хотели легализовать пребывание в РФ. За 5-7 тыс. рублей он предлагал оформить регистрацию в хостелах Невского района. Оформление трудового патента стоило 28-34 тыс. рублей. 

Принимающей стороной были организации сообщника, фактически иностранцы в этих отелях не проживали. Трудовую деятельность они осуществляли в общепите, доставке, на строительных объектах и в такси. 

Таким образом легализовали порядка 3 тыс. приезжих. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. В ходе обысков изъяты телефоны, печати, бланки и документы, имеющие доказательства. Один из фигурантов отправлен в СИЗО, другой находится под домашним арестом. 

Ранее на Piter.TV: пункт миграционного контроля появился в Пулково. 

Видео: пресс-служба МВД России 

