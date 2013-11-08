Россия передала Белоруссии задержанного в Москве бойца ММА Алексея Кудина

На родине ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Москва экстрадировала в Минск бойца смешанных единоборств Алексея Кудина. Об этом заявил Белорусский фонд спортивной солидарности на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно данным фонда, Кудин в настоящее время находится в следственном изоляторе Минска. Против него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Несмотря на то, что 21 июля Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина, апелляционный суд Москвы оставил в силе решение выдать спортсмена Беларуси. По словам адвоката, Алексея уже днём не было в СИЗО Зеленограда. Сегодня утром стало известно, что бойца тайно вывезли из России в Беларусь. из сообщения БФСС

Уточняется, что бойца ММА вывезли из России в Белоруссию пять представителей силовых структур Белоруссии.

Официальный представитель Генпрокуратуры республики Дмитрий Брылев заявил агентству "РИА Новости", что решение ведомства РФ о выдаче Кудина вступило в силу по решению Верховного суда России.

Напомним, бойца ММА обвиняют в оказании сопротивления сотрудникам милиции во время незаконных акций на территории республики в августе прошлого года. Кудин должен был явиться в суд, однако он покинул территорию Белоруссии, вследствие чего был объявлен в международный розыск. Его задержали в Московской области в январе 2021 года, после чего белорусская сторона отправила запрос о его выдаче.

Ранее мы сообщали, что Белоруссия потребовала от РФ выдать певицу Агурбаш.

Фото: Instagram / kudin_alexey_mma