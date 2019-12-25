Белоруссия потребовала от РФ выдать певицу Агурбаш

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Россию просьбу об экстрадиции певицы Анжелики Агурбаш. Об этом информирует пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
В мае текущего года в отношении артистки были возбуждены уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды и розни и о публичном оскорблении президента.
По данным ведомства, с конца лета 2020 года Агурбаш публиковала в Сети информацию, которая направлена на возбуждение социальной вражды в отношении власти Белоруссии, а также обвиняла главу республики Александра Лукашенко в "совершении особо тяжких преступлений.
Суд Белоруссии заочно арестовал Агурбаш и запросил у Российской Федерации выдачу певицы. Сама артистка на прошлой неделе сообщила, что в республике против нее возбудили уголовное дело, из-за которого ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее в Белоруссии назвали сроки подготовки союзных программ с РФ.
Фото: Instagram/Анжелика Агурбаш
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