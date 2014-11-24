В Белоруссии назвали сроки подготовки союзных программ с РФ

Сейчас происходит согласование технических моментов по программам.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко назвал сроки формирования союзных программ с РФ. Об этом информирует телевизионный каналу "Беларусь 1".

По его словам, данный процесс завершится в ближайшие месяцы. В настоящее время происходит согласование технических моментов. Головченко подчеркнул, что он часто по этому поводу переговаривается с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным .

Практически еженедельно проходят встречи. И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован. Роман Головченко, премьер-министр Белоруссии

Он отметил, данные документы создадут "фактически новый план работы рамках Союзного государства". По его словам, программы позволят двум государствам "лучше и четче" понимать, как совместно развивать промышленность и сельское хозяйство двух стран.

Напомним, Минск собирается завершить экономическую интеграцию с РФ к началу следующего года. Данные программы подразумевают создание общих рынков энергоресурсов и транспорта и унификацию налогового и таможенного законодательств. Кроме того, планируется переход к единой промышленной и сельскохозяйственной политикам.

Ранее в Верховной Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии.

Видео: Youtube / АТН: новости Беларуси и мира