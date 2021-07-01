Минск хочет видеть в стратегии развития СГ конкретные программы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разработать стратегию интеграции Союзного государства. Такое заявление политик сделал во время выступления на онлайн-конференции развития регионов двух стран. По словам главы республики, документ с конкретными проектами следует сформировать до 2030 года.

Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития. Александр Лукашенко, глава Белоруссии

Лукашенко рассказал, когда будет введен в промышленную эксплуатацию второй блок БелАЭС.