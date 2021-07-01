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Лукашенко призвал разработать стратегию интеграции Союзного государства

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Минск хочет видеть в стратегии развития СГ конкретные программы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разработать стратегию интеграции Союзного государства. Такое заявление политик сделал во время выступления на онлайн-конференции развития регионов двух стран. По словам главы республики, документ с конкретными проектами следует сформировать до 2030 года.

Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития.

Александр Лукашенко, глава Белоруссии

Лукашенко рассказал, когда будет введен в промышленную эксплуатацию второй блок БелАЭС.

Теги: александр лукашенко, белоруссия, союзное государство
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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