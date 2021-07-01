В Белоруссии назвали срок начала использования второго блока АЭС.

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, когда будет введен в промышленную эксплуатацию второй блок БелАЭС. Он прокомментировал срок начала эксплуатации объекта во время онлайн-выступления на форуме регионов двух стран. По данным иностранного политика, местная АЭС полностью будет готова к работе через год.

С особой гордостью хочу сообщить, что буквально на днях введен в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС. Через год заработает второй. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко также добавил, что готов при необходимости вместе с РФ осуществлять проекты по строительству АЭС в третьих странах.

Лукашенко: Белоруссия и РФ выдержат атаки Запада и используют их для усиления.

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