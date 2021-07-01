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Лукашенко: Белоруссия и РФ выдержат атаки Запада и используют их для усиления

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Глава Белоруссии выступил на форуме регионов.

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия не просто выдержат атаки Запада, но также смогут использовать их для усиления совместного экономического сотрудничества. Об этом глава республики сообщил во время онлайн-конференции регионов.

Политик уверен, что вводимые Европой и США ограничения направлена на срыв проектов по интеграции двух государств, а также смене политического курса Белоруссии. При этом Запад не хочет слышать российские предложения по обеспечению международной безопасности и сохранении ее архитектуры. При этом Минск подвергается со стороны Запада экономическому и политическому давлению. 

Путин: Россия продолжит оказывать помощь Белоруссии.

Видео: Совет Федерации

Теги: александр лукашенко, белоруссия, запад, санкции
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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