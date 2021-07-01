Путин: Россия продолжит оказывать помощь Белоруссии

Глава РФ напомнил о попытках Запада "раскачать" общество в республике.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва продолжит оказывать помощь Белоруссии. Такое заявление политик сделал во время выступления на онлайн-форуме регионов двух стран. Минск глава РФ считает братским, а не просто "добрым соседом". По мнению Путина, сейчас в республике наблюдается непростая внутриполитическая ситуация из-за попыток извне раскачать общество.

Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию. Владимир Путин, президент России

В Кремле заметили, что взаимоотношения между РФ и Белоруссией строятся на принципах взаимного уважения, поддержки и учета национальных интересов друг друга. Путин также уточнил, что запрет на поставки белорусских товаров в Европу наносит ущерб как предпринимательству, так и обычным людям, включая граждан самой Европы.

Путин обязал иностранных IT-гигантов открыть филиалы в РФ.

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