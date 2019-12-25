Путин обязал иностранных IT-гигантов открыть филиалы в РФ

Речь идет об интернет-площадках, ежесуточная аудитория которых составляет более полумиллиона россиян.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает иностранных IT-гигантов открывать филиалы или представительства на территории РФ. Соответствующий документ представлен на официальном сайте правовой информации.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. Речь идет о площадках, которые ежесуточно посещают более полумиллиона российских интернет-пользователей.

Помимо открытия филиалов и представительств также предлагается ввести в отношении данных компаний комплекс мер принуждения к выполнению законодательства РФ. Отмечается, если требования не будут выполнены, компаниям могут запретить распространять рекламу, а также собирать персональные данные. Кроме того, предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

На сегодняшний день в списке IT-гигантов, к которым хотят применить одобренный законопроект, находятся 20 площадок. Среди них – социальные сети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube), платформа для стриминга Twitch, почтовая служба Gmail, а также мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), ряд онлайн-маркетов, поисковиков и "Википедия".

Ранее Владимир Путин заявил, что единственным позитивным явлением пандемии COVID-19 стало ускоренное развитие цифровых сервисов в РФ.

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