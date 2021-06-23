Путин: развитие цифровых сервисов является единственным положительным влиянием пандемии

Президент ответил, что в этом большую роль сыграло Минцифры.

Президент России Владимир Путин заявил, что единственным позитивным явлением пандемии COVID-19 стало ускоренное развитие цифровых сервисов в РФ. Об этом он сказал в ходе совещания с членами Правительства.

Наверное, одно из немногих, может быть единственное положительное явление, связанное с условиями жизни и работы в условиях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, заключается в том, что во всем мире <…> развиваются информационные технологии и сервисы. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сделало многое, чтобы жителям страны было нормально жить и работать в условиях пандемии COVID-19.

Кроме того, российский лидер выразил надежду, что в будущем ведомство будет также оперативно реагировать на сложности, которые возникают в жизни у россиян, и предоставлять им современные формы услуг.

Ранее Государственная Дума обязала иностранных IT-гигантов открывать филиалы или представительства в России. Депутаты в третьем, завершающем чтении одобрили законопроект. Документ коснется ресурсов, суточная аудитория которых достигает более полумиллиона российских пользователей.

Видео: kremlin.ru