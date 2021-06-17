Госдума обязала IT-гигантов открывать филиалы в России

В перечень вошли 20 компаний. Список может дальше корректироваться.

Госдума обязала иностранных IT-гигантов открывать филиалы или представительства в России. Депутаты в третьем, завершающем чтении одобрили законопроект. Известно, что документ коснется предприятия суточная аудитория которых достигает более 500 тысяч человек из российских пользователей. Такие информационные ресурсы будут должны с 1 января 2022 года создать местные юридические лица, которые будут в полном объеме представлять интересы руководящей компании.

Парламентарии ввели комплекс мер, направленных к IT-компаниям, связанный с выполнением российского законодательства в принудительном порядке. В перечне мер ограничения значится запрет на распространение рекламы на ресурсе, проведение платежей по адресам ресурса, а также запрет на поисковую выдачу интернет-ресурса, сбор и передачу личных данных граждан РФ. Также рассматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса.

В предварительном перечне таких IT-гигантов значится 20 интернет-платформ. Речь идет о социальных сетях Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, видеохостингах YouTube, и Twitch.tv, мессенджерах WhatsApp, Telegram, Viber, почтовом сервисе Gmail, поисковиках Google, Bing.com, провайдерах Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy и онлайн-магазинах (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com. В список также внесена Wikipedia.org.

В Госдуме оценили эффект от замедления скорости работы Twitter.

Фото и видео: Государственная дума