В Госдуме оценили эффект от замедления скорости работы Twitter

Депутат счел ограничительную меру против соцсети эффективной.

В Госдуме России оценили эффект от замедления скорости работы Twitter. Об этом сообщил представитель профильного комитета ГД по вопроса информационной политики, технологиям и связи Антон Горелкин на брифинге. Депутат считает, что данная ограничительная мера показала свою эффективность в борьбе с распространением деструктивного контента, так как затронула экономические интересы компании, а не пользователей. Эксперт напомнил, что с момента введения режима замедления трафика, социальная сеть удалила 2 из 3 тысяч ссылок, содержащих вредоносный контент.

Twitter с 2017 года накопил, несмотря на регулярные предупреждения Роскомнадзора, более 3 тысяч ссылок на деструктивный контент. Речь идёт о детской порнографии, об экстремистском контенте. И на штрафы компания не реагировала. Антон Горелкин, депутат ГД

Напомним, что Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100 процентах мобильных устройств, а также на 50 процентах стационарных устройств. Ведомство пригрозило социальной сети блокировкой на территории страны в случае несоблюдения российских законов. На данный момент удален 91% от запрещенной информации в соцсети.

Роскомнадзор предупредил "Канал Disney" о недопустимости вредного контента.

Видео: YouTube / Парламентская газета