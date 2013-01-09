Песков отметил, что онлайн-платформы должны соблюдать российское законодательство и выполнять законные требования.

Кремль считает замедление скорости работы Twitter обоснованным. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, у российских властей нет цели блокировать какой-либо сетевой ресурс, так как у граждан России "должен быть доступ к ним всем".

Но надзорные функции заключаются в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он отметил, что онлайн-платформы должны соблюдать российское законодательство и выполнять законные требования органов власти. Чиновник заявил, что принятие мер, направленное на выполнение требований, вполне обоснованное.

Ранее Кремль заявил о сдвиге сроков послания Путина Федеральному собранию.

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