Кремль считает замедление скорости работы Twitter обоснованным. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, у российских властей нет цели блокировать какой-либо сетевой ресурс, так как у граждан России "должен быть доступ к ним всем".
Но надзорные функции заключаются в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Он отметил, что онлайн-платформы должны соблюдать российское законодательство и выполнять законные требования органов власти. Чиновник заявил, что принятие мер, направленное на выполнение требований, вполне обоснованное.
Ранее Кремль заявил о сдвиге сроков послания Путина Федеральному собранию.
Фото: pixabay.com
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