Кремль заявил о сдвиге сроков послания Путина Федеральному собранию

Кремль заявил о сдвиге сроков послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Раньше Песков говорил, что при подготовке обращения к Федеральному собранию будут учитываться протестные акции, которые прошли в январе и феврале, а также ближайшие выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года.
Чиновник напомнил, что главная цель послания постановка задач по развитию страны.
Песков подчеркнул, что в этот раз Путин будет говорить о социально-экономическом развитии РФ, а также о технологическом прогрессе.
Ранее Путин поручил кабмину определить орган по госполитике в сфере защиты детей.
Фото: pixabay.com
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