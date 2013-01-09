Кремль заявил о сдвиге сроков послания Путина Федеральному собранию

Чиновник напомнил, что главная цель послания постановка задач по развитию страны.

Кремль заявил о сдвиге сроков послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Раньше Песков говорил, что при подготовке обращения к Федеральному собранию будут учитываться протестные акции, которые прошли в январе и феврале, а также ближайшие выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года.

Чиновник напомнил, что главная цель послания постановка задач по развитию страны.

Песков подчеркнул, что в этот раз Путин будет говорить о социально-экономическом развитии РФ, а также о технологическом прогрессе.

Ранее Путин поручил кабмину определить орган по госполитике в сфере защиты детей.

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