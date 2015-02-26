Путин поручил кабмину определить орган по госполитике в сфере защиты детей

Кремль объяснил, чем займется выбранное федеральное ведомство.

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить федеральный орган по государственной политике в сфере защиты детей, семьи, опеки и попечительства. Об этом говорится на официальном сайте Кремля. Выбранное ведомство будет заниматься формированием и реализацией госполитики в данном направлении.

Рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства. сообщение пресс-службы Кремля

Чиновник должны обеспечить социальную поддержку семей с несовершеннолетними, детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Также выбранное кабмином ведомство будет проводить профилактику с целью недопущения семейного неблагополучия.

Путин назвал авторов призывов к детским суицидам уродами и букашками.

Фото: Kremlin.ru