Кабмин смягчает требования к работодателям, введенные ранее из-за карантина.

Российское правительство с 1 апреля отменят обязательный перевод людей старше 65 лет на удаленку. Об этом сообщается на портале правовой информации. Кабмин рекомендует работодателям переводить пожилых сотрудников на дистанционную работу в приоритетном порядке из-за негативной эпидемиологической обстановки.

Также законную силу утратил документ, который касается требований по оформлению больничных листов, а также пособий по временной нетрудоспособности во время карантина для граждане старше 65 лет.

Напомним, что в январе текущего года мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения, введенные из-за COVID-19. Он отменил обязательный перевод 30 процентов сотрудников компаний на удаленный режим работы. Данное требование действовало в городе с октября 2020 года.

Путин сообщил, что в девяти регионах РФ еще не начали вакцинацию от COVID-19.

Фото: Piter.tv