Российское правительство с 1 апреля отменят обязательный перевод людей старше 65 лет на удаленку. Об этом сообщается на портале правовой информации. Кабмин рекомендует работодателям переводить пожилых сотрудников на дистанционную работу в приоритетном порядке из-за негативной эпидемиологической обстановки.
Также законную силу утратил документ, который касается требований по оформлению больничных листов, а также пособий по временной нетрудоспособности во время карантина для граждане старше 65 лет.
Напомним, что в январе текущего года мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения, введенные из-за COVID-19. Он отменил обязательный перевод 30 процентов сотрудников компаний на удаленный режим работы. Данное требование действовало в городе с октября 2020 года.
Путин сообщил, что в девяти регионах РФ еще не начали вакцинацию от COVID-19.
Фото: Piter.tv
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