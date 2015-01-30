Путин сообщил, что в девяти регионах РФ еще не начали вакцинацию от COVID-19

Глава государства не уточнил, о каких регионах идет речь.

Президент России Владимир Путин сообщил, что в девяти регионах страны еще не начали вакцинацию от коронавируса. Об этом он рассказал на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Глава государства отметил проблемы с логистикой и распределение препаратов по стране. Он не уточнил, в каких регионах пока еще не приступили к вакцинации, однако добавил, что кабмин и Минздрав знают об этих проблемах будут работать в данном направлении.

Знаю, что у нас есть проблемы. Это, конечно, в такой масштабной работе по-другому и не бывает. Но надо отдать должное и региональным властям, и федеральным, все-таки достаточно быстро коллеги реагируют и ситуацию поправляют. Владимир Путин, президент РФ

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Видео: kremlin.ru