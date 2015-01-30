Путин сообщил, что в девяти регионах РФ еще не начали вакцинацию от COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщил, что в девяти регионах страны еще не начали вакцинацию от коронавируса. Об этом он рассказал на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
Глава государства отметил проблемы с логистикой и распределение препаратов по стране. Он не уточнил, в каких регионах пока еще не приступили к вакцинации, однако добавил, что кабмин и Минздрав знают об этих проблемах будут работать в данном направлении.
Знаю, что у нас есть проблемы. Это, конечно, в такой масштабной работе по-другому и не бывает. Но надо отдать должное и региональным властям, и федеральным, все-таки достаточно быстро коллеги реагируют и ситуацию поправляют.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин назвал авторов призывов к детским суицидам уродами и букашками.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все