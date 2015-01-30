Путин назвал авторов призывов к детским суицидам уродами и букашками

Он заявил, что у подавляющего большинства граждан страны должно быть понимание опасности этих людей.

Президент России Владимир Путин высказался о тех, кто призывает подростков к суицидам через интернет. Об этом он рассказал на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Глава государства отметил, что эти люди выстраивают работу таким образом, что получают заработок и размещают рекламу. По словам Путина, такое нельзя позволять кому-то делать. У подавляющего большинства граждан России должно быть понимание опасности этих людей.

Одно дело, когда сидит в интернете такой крутой Рембо, толкает девчонку или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию. А как только полиция зашла, в штаны навалил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, букашка - раздавить не жалко. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин поддержал увеличение активной роли волонтеров в политике.

Видео: kremlin.ru