Он отметил, что среди участников волонтерского движения есть люди разных взглядов и убеждений.

Президент России Владимир Путин поддержал увеличение активной роли волонтеров в политике. Об этом он рассказал на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Глава государства назвал это предложение отличным. Он также добавил, что среди участников волонтерского движения есть люди разных взглядов и убеждений. Попадая в политику, они могут стать "носителями разных подходов к решению определенных проблем" в стране и регионе.

Нужно давать возможность людям разных взглядов и разных убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперед. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что власти продолжат поддержку волонтерских проектов школьников.

Видео: kremlin.ru