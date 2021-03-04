Об этом он рассказал на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Президент России Владимир Путин заявил, что власти продолжат поддержку волонтерских проектов школьников, так как они являются очень важными для общества. Об этом он рассказал на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

То, что вы делали в рамках мероприятий, связанных с 75-летием Победы и в рамках "Большой перемены" - это очень хорошее начинание. Владимир Путин, президент России

Ранее Владимир Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри. Интернет должен подчиняться моральным принципам.

Видео: kremlin.ru