Президент России Владимир Путин заявил, что власти продолжат поддержку волонтерских проектов школьников, так как они являются очень важными для общества. Об этом он рассказал на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
То, что вы делали в рамках мероприятий, связанных с 75-летием Победы и в рамках "Большой перемены" - это очень хорошее начинание.
Владимир Путин, президент России
Ранее Владимир Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри. Интернет должен подчиняться моральным принципам.
Видео: kremlin.ru
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