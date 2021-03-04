Владимир Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри. Об этом российский лидер сообщил на встрече с участниками акции "Мы вместе". Политик объяснил, что по его мнению, Интернет должен подчиняться моральным принципам.
У нас много было дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете, но интернет уже проник во все сферы нашей жизни и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем.
Владимир Путин, президент РФ
Путин заявил, что победы над коронавирусом можно добиться только при объединении усилий стран.
Видео: kremlin.ru
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