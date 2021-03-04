Глава государства подчеркнул, что хоть пандемия в России и снижается, опасных вызовов ещё много.

Президент России Владимир Путин заявил, что победы над коронавирусом можно добиться только при объединении усилий стран. Об этом он говорил на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом. Владимир Путин, президент России

По его словам, у РФ ещё много проблем в данной сфере. При этом Путин заявил, что Россия смогла противостоять пандемии лучше, чем многие высокоразвитые страны — несмотря на их развитую систему здравоохранения.

Глава государства подчеркнул, что хоть пандемия в России и снижается, опасных вызовов ещё много.

Ранее Путин примет участие в ПМЭФ в 2021 году.

Видео: kremlin.ru