Президент России Владимир Путин заявил, что победы над коронавирусом можно добиться только при объединении усилий стран. Об этом он говорил на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
Только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом.
Владимир Путин, президент России
По его словам, у РФ ещё много проблем в данной сфере. При этом Путин заявил, что Россия смогла противостоять пандемии лучше, чем многие высокоразвитые страны — несмотря на их развитую систему здравоохранения.
Глава государства подчеркнул, что хоть пандемия в России и снижается, опасных вызовов ещё много.
Ранее Путин примет участие в ПМЭФ в 2021 году.
Видео: kremlin.ru
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