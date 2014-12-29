СМИ: Путин назначил первого замдиректора ФСБ

Президент России Владимир Путин назначил первого замдиректора ФСБ Сергея Королева. Об этом пишет РБК со ссылкой на два собственных источника.
Один из них рассказал, что глава государства подписал указ 24 февраля — в день коллегии ФСБ с участием президента.
До назначения Королёв занимал пост главы Службы экономической безопасности.
Ранее Путин поручил вывести борьбу с наркобизнесом на новый уровень.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Путин нашёл новый способ обмана народа . Он стал менять руководителей разных ведомст местами , и народ теперь думает , что что-то изменится . На самом деле , такими телодвижениями Путин прикрывает своих друзей-воров . Он уже разрешил им не докладывать о своих доходах за год . Мафия растёт за спинами народа .