СМИ: Путин назначил первого замдиректора ФСБ

До назначения Королёв занимал пост главы Службы экономической безопасности.

Президент России Владимир Путин назначил первого замдиректора ФСБ Сергея Королева. Об этом пишет РБК со ссылкой на два собственных источника.

Один из них рассказал, что глава государства подписал указ 24 февраля — в день коллегии ФСБ с участием президента.

До назначения Королёв занимал пост главы Службы экономической безопасности.

Ранее Путин поручил вывести борьбу с наркобизнесом на новый уровень.

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