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СМИ: Путин назначил первого замдиректора ФСБ
Сегодня, 8:42
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matveyvn

СМИ: Путин назначил первого замдиректора ФСБ

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До назначения Королёв занимал пост главы Службы экономической безопасности.

Президент России Владимир Путин назначил первого замдиректора ФСБ Сергея Королева. Об этом пишет РБК со ссылкой на два собственных источника.

Один из них рассказал, что глава государства подписал указ 24 февраля — в день коллегии ФСБ с участием президента.

До назначения Королёв занимал пост главы Службы экономической безопасности.

Ранее Путин поручил вывести борьбу с наркобизнесом на новый уровень.

Фото: pixabay.com

Теги: путин, силовики, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 10:12

Путин нашёл новый способ обмана народа . Он стал менять руководителей разных ведомст местами , и народ теперь думает , что что-то изменится . На самом деле , такими телодвижениями Путин прикрывает своих друзей-воров . Он уже разрешил им не докладывать о своих доходах за год . Мафия растёт за спинами народа .

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