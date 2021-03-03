Президент напомнил о правах МВД в борьбе с пропагандой запрещенных веществ.

Владимир Путин поручил вывести борьбу с наркобизнесом на новый уровень. Об этом российский президент рассказал на расширенном заседании коллегии правоохранительных органов. Политик призвал представителей закона и далее последовательно ликвидировать незаконные каналы распространения запрещенных веществ.

На новый уровень должна выйти борьба с наркобизнесом. Да, действительно, за последние 10 лет количество официально зарегистрированных потребителей наркотиков сократилось более чем на четверть - хороший показатель. А несовершеннолетних потребителей - почти на 45%. Хочу поблагодарить за этот результат. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства напомнил, что полиции следует усилить мониторинг и контроль за пропагандой наркотиков, а также их распространением через Интернет. Владимир Путин рассказал, что с текущего года сотрудники МВД наделены дополнительным правом пресекать подобные правонарушения.

Путин назвал "хорьковыми" цели тех, кто хладнокровно использует детей.

Видео: kremlin.ru