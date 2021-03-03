По его словам, втягивающие несовершеннолетних в противоправные действия нарушают закон.

Президент России Владимир Путин назвал "хорьковыми" цели тех, кто хладнокровно использует детей. Заявление он сделал на коллегии МВД.

Глава государства призвал мониторить интернет для выявления "втягивающих несовершеннолетних в противоправные действия".

Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что втягивающие несовершеннолетних в противоправные действия нарушают закон. Путин призвал реагировать на эти действия и привлекать виновных к ответственности, установленной законом. Также он подчеркнул, что готовится законопроект для защиты силовиков и их семей от угроз.

Ранее Путин призвал МВД беспощадно бороться с пьянством за рулем.

Видео: kremlin.ru