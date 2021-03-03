Президент России Владимир Путин назвал "хорьковыми" цели тех, кто хладнокровно использует детей. Заявление он сделал на коллегии МВД.
Глава государства призвал мониторить интернет для выявления "втягивающих несовершеннолетних в противоправные действия".
Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что втягивающие несовершеннолетних в противоправные действия нарушают закон. Путин призвал реагировать на эти действия и привлекать виновных к ответственности, установленной законом. Также он подчеркнул, что готовится законопроект для защиты силовиков и их семей от угроз.
Ранее Путин призвал МВД беспощадно бороться с пьянством за рулем.
Видео: kremlin.ru
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