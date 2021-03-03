Он отметил, что необходимо сосредоточить усилия на безопасности пешеходов.

Президент России Владимир Путин призвал МВД беспощадно бороться с пьянством за рулем. Заявление он сделал на заседании рассширенной коллегии МВД.

Прошу и дальше делать все от вас зависящее, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что необходимо сосредоточить усилия на безопасности пешеходов, усилить борьбу с нарушителями скоростного режима.

Ранее Путин призвал жестко пресекать национализм и ксенофобию.

Видео: kremlin.ru