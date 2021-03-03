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Путин призвал МВД беспощадно бороться с пьянством за рулем

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Он отметил, что необходимо сосредоточить усилия на безопасности пешеходов.

Президент России Владимир Путин призвал МВД беспощадно бороться с пьянством за рулем. Заявление он сделал на заседании рассширенной коллегии МВД.

Прошу и дальше делать все от вас зависящее, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших.

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что необходимо сосредоточить усилия на безопасности пешеходов, усилить борьбу с нарушителями скоростного режима.

Ранее Путин призвал жестко пресекать национализм и ксенофобию.

Видео: kremlin.ru

Теги: мвд, путин, пьянство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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