Он отметил, что правоохранительные органы должны пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды.

Президент России Владимир Путин призвал жестко пресекать национализм и ксенофобию. Заявление он сделал на расширенном заседании коллегии МВД России.

Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что правоохранительные органы должны пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия. Также, заявил глава государства, нужно пресекать провокаторов, которые толкают граждан на правонарушения, а сами убегают.

Ранее Путин призвал направлять доходы от экспорта угля в развитие угледобывающих регионов.

Видео: kremlin.ru