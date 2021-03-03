Президент России Владимир Путин призвал жестко пресекать национализм и ксенофобию. Заявление он сделал на расширенном заседании коллегии МВД России.
Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что правоохранительные органы должны пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия. Также, заявил глава государства, нужно пресекать провокаторов, которые толкают граждан на правонарушения, а сами убегают.
Ранее Путин призвал направлять доходы от экспорта угля в развитие угледобывающих регионов.
Видео: kremlin.ru
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