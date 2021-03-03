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Путин призвал жестко пресекать национализм и ксенофобию

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Он отметил, что правоохранительные органы должны пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды.

Президент России Владимир Путин призвал жестко пресекать национализм и ксенофобию. Заявление он сделал на расширенном заседании коллегии МВД России.

Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом.

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что правоохранительные органы должны пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия. Также, заявил глава государства, нужно пресекать провокаторов, которые толкают граждан на правонарушения, а сами убегают.

Ранее Путин призвал направлять доходы от экспорта угля в развитие угледобывающих регионов.

Видео: kremlin.ru

 

Теги: ксенофобия, мвд, национализм, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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