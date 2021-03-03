Путин оценил работу полиции в 2020 году

Глава России провел расширенное заседание МВД.

Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил работу МВД в 2020 году. По словам политика, в прошлом году правоохранительные органы успешно решали поставленные перед ведомством задачи. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии полиции. Российский лидер напомнил, что оперативники работали в сложных условиях, связанных с распространением коронавируса.

Рассчитываю, что вы в полной мере используете свой оперативный, кадровый, технический потенциал, чтобы выйти на новые рубежи в повышении уровня безопасности людей, в обеспечении надежной защиты их прав, свобод и собственности. Владимир Путин, президент России

Политик призвал полицейских более решительно бороться с криминальной угрозой. Он напомнил о необходимости обеспечения общественной безопасности внутри страны, а также борьбы с преступными элементами. Среди задач МВД Путина также отметил проведение работы по улучшению ситуации на дорогах и в миграционной сфере.

Путин заявил, что ситуация в Техасе может внести коррективы в развитие мирового рынка угля.

Фото и видео: Kremlin.ru