Роскомнадзор предупредил "Канал Disney" о недопустимости вредного контента

Поводом для предупреждения послужил короткометражный анимационный фильм Out.

Роскомнадзор направил профилактическое письмо телеканалу "Канал Disney" после того, как компания The Walt Disney Company выпустила короткометражный мультфильм Out с главным героем нетрадиционной сексуальной ориентации.

В Роскомнадзоре напомнили, что российские законы запрещают распространение среди детей информации, "отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения".

Кроме того, пропаганда среди детей с применением средств массовой информации является административным правонарушением (ст. 6.21 КоАП), добавили в ведомстве.

РКН попросил "Дисней" не допускать распространения информации, "способной причинить вред здоровью и развитию детей".

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Видео: YouTube / Zero Media