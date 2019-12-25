Эксперт прокомментировал возможное замедление работы Google в России

Эксперты считают, что компания может пойти с российскими властями на сделку.

Роскомнадзор грозится замедлить работу сервисов Google, если компания не удалит сегодня запрещенный контент. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что в России Google не является ключевым поисковиком, поэтому россияне пострадают не так сильно.

Также эксперты отмечают, что надзорное ведомство повышает ставки. Все началось с Twitter, которым пользуется не каждый. Затем продолжили с YouTube — его смотрел практически каждый. Теперь на очереди Google — один из поисковиков. Есть вероятность, что компания все же пойдет на сделку с российскими властями.

Авторы Telegram-канала подчеркнули, что в России есть свои поисковики — это Яндекс и Мэйл.ру.

Google в свою очередь подала в суд на Роскомнадзор.

Фото: pixabay.com