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Эксперт прокомментировал возможное замедление работы Google в России
Сегодня, 9:02
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Эксперт прокомментировал возможное замедление работы Google в России

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Эксперты считают, что компания может пойти с российскими властями на сделку.

Роскомнадзор грозится замедлить работу сервисов Google, если компания не удалит сегодня запрещенный контент. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что в России Google не является ключевым поисковиком, поэтому россияне пострадают не так сильно.

Также эксперты отмечают, что надзорное ведомство повышает ставки. Все началось с Twitter, которым пользуется не каждый. Затем продолжили с YouTube — его смотрел практически каждый. Теперь на очереди Google — один из поисковиков. Есть вероятность, что компания все же пойдет на сделку с российскими властями. 

Авторы Telegram-канала подчеркнули, что в России есть свои поисковики — это Яндекс и Мэйл.ру. 

Google в свою очередь подала в суд на Роскомнадзор.

Фото: pixabay.com

Теги: гугл, поисковик, роскомнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей,

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